Dolar güçlü seyrediyor

Dolar endeksi, bir önceki seansta yükseldikten sonra bugün 99,6 civarında seyretti. Yatırımcılar, İran savaşını sona erdirme çabalarına ilişkin artan belirsizlik ortamında Orta Doğu'daki gelişmeleri izlemeye devam etti.

Beyaz Saray, görüşmelerin devam ettiğini belirtirken, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin çatışmayı çözmeyi amaçlayan 15 maddelik bir planı Pakistan aracılığıyla İran'a gönderdiği bildirildi. İranlı üst düzey yetkililer ABD'nin teklifini inceliyor ancak Washington ile görüşme niyetinde olmadıklarını belirtti.

Tahran, ABD'nin ateşkes teklifini reddedeceğini ve bunun yerine Hürmüz Boğazı üzerinde kontrol sahibi olmasını sağlayacak beş maddelik bir planla karşılık vereceğini söyledi.

Çatışmadan kaynaklanan aksamalar enerji fiyatlarını yükselterek enflasyon endişelerini artırdı ve Federal Rezerv'in yıl boyunca faiz oranlarını sabit tutacağı beklentilerini güçlendirdi. Yatırımcılar şimdi işgücü piyasası koşulları hakkında yeni sinyaller almak için bugün açıklanacak en son haftalık işsizlik başvuruları verilerine odaklanıyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 44,3292 liradan başladı. Gün içinde en düşük 44,3257 lira, en yüksek de 44,3777 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 44,3669 liradan alıcı buluyor.