Dolar güçlü seyrediyor

Dolar endeksi, bir önceki seansta keskin bir yükselişin ardından 99,6 civarında işlem gördü. Bu yükseliş, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın şahin açıklamalarının ardından yatırımcıların yakın zamanda faiz artırımı beklentilerini artırmasıyla gerçekleşti.

Warsh, Cuma günü Jackson Hole'da yaptığı konuşmada enflasyonun anlamlı bir şekilde yavaşlamadığı konusunda uyararak, politika yapıcıların enflasyonu yüzde 2 hedefine geri döndürme konusundaki kararlılıklarını yineledi.

Piyasalar şu anda Fed'in Eylül ayında faizleri 25 baz puan artırma olasılığını yaklaşık yüzde 57 olarak fiyatlıyor; bu oran bir hafta önce yaklaşık yüzde 40 idi.

Michigan Üniversitesi'nin tüketici güven endeksinde sürpriz bir yukarı yönlü revizyon da dolar a destek sağladı. Yatırımcılar şimdi dikkatlerini, ABD para politikasının görünümüne ilişkin daha fazla netlik için Cuma günü açıklanacak Ağustos ayı istihdam raporuna çeviriyor.

Öte yandan, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'na mayın döşemeye hazırlanan İran roketatarlarını hedef almasının ardından petrol fiyatları yükseldi ve bu da dolar a olan güvenli liman talebini artırdı.