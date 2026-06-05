Dolar güçlü yükseldi

Dolar endeksi 99,4 civarında istikrar kazandı ve Ortadoğu'daki devam eden belirsizliğin para birimine olan güvenli liman talebini desteklemesiyle haftalık yükseliş yolunda ilerlemeye devam etti. ABD Başkanı Donald Trump, barış görüşmelerinin son aşamasına yaklaştığını söyledi ve son çatışmalara rağmen İran ile tam ölçekli bir çatışmaya geri dönmek konusunda isteksiz olduğu bildirildi.

Bununla birlikte, İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, görüşmelerde anlamlı bir ilerleme kaydedilmediğini söylerken, İran destekli Hizbullah, ABD arabuluculuğunda İsrail ve Lübnan arasında yapılan ateşkes teklifini reddetti.

ABD'de yatırımcılar, işgücü piyasasının gücü ve Federal Rezerv politikasının yönü hakkında daha fazla ipucu için Mayıs ayı istihdam raporuna odaklandı.

Son işgücü piyasası verileri, ekonomideki devam eden direnci göstererek, yetkililerin Ortadoğu çatışmasına bağlı enerji kaynaklı enflasyon şokuyla mücadele etmesi nedeniyle Fed'in yıl sonundan önce faiz oranlarını artırabileceği beklentilerini güçlendirdi.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 46,0282 liradan başladı. Gün içinde en düşük 46,0131 lira, en yüksek de 46,0903 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 46,0778 liradan alıcı buluyor.