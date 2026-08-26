Dolar güçlü yükseliş yakalayamıyor

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonun tercih edilen ölçütü olan son PCE fiyat endeksi raporunu beklerken, dolar endeksi 99 civarında sabit kaldı.

Veriler, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Cuma günü yıllık Jackson Hole sempozyumunda yapacağı konuşmadan önce geliyor; Warsh'ın Eylül ayındaki merkez bankası politika kararına ilişkin net bir yönlendirme yapması beklenmiyor.

Bu arada, yatırımcılar Hazine Bakanlığı'nın genişletilmiş borç geri alım programının etkilerini değerlendirmeye devam ederken, dolar üç aydan fazla bir süredir en düşük seviyesine yakın seyretti.

Piyasalar, planın yalnızca geçici bir çözüm sağlayabileceği ve ABD borç krizi riskleri ile dolar ın daha da zayıflaması konusundaki endişeleri yeniden canlandırabileceği konusunda kaygılı. Öte yandan, petrol fiyatları art arda üçüncü seansında düşüş göstererek enflasyon endişelerini hafifletti ve dolara olan güvenli liman talebini azalttı.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 48,0899 liradan başladı. Gün içinde en düşük 48,0808 lira, en yüksek de 48,1242 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 48,1139 liradan alıcı buluyor.