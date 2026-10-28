Dolar gücünü korumaya devam ediyor

ABD dolar endeksi, Fed 'in yaklaşan politika kararı öncesinde yatırımcıların temkinli davranmasıyla desteklenerek, üç ardışık seans boyunca yükseliş gösterdikten sonra 102,4 civarında tutundu.

Merkez bankasının faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor, ancak yatırımcılar Aralık ayında faiz artırımı olasılığına dair ipuçları arayacaklar. Kurumsal cephede ise Alphabet ve Microsoft, Çarşamba günü piyasa kapanışından sonra kazançlarını açıklayacak ve yatırımcılar, ABD ekonomik büyümesine katkıda bulunan yapay zekâ ile ilgili talebe dair öngörüler için sonuçlarını değerlendirecekler.

Bu arada, Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın nakit faiz oranını beklenmedik bir şekilde değiştirmemesi ve 25 baz puanlık artış beklentilerini boşa çıkarmasının ardından dolar , Yeni Zelanda doları karşısında yüzde 1'den fazla değer kazandı. Yatırımcılar ayrıca Kanada, Euro Bölgesi ve Japonya'daki yaklaşan para politikası kararlarını da izleyecekler.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 49,8004 liradan başladı. Gün içinde en düşük 49,7872 lira, en yüksek de 49,8450 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 49,8311 liradan alıcı buluyor.