Dolar güne nasıl başladı? 2020'den bu yana bir ilk yaşandı

Dolar endeksi 101'in altına gerileyerek, beklenenden düşük ABD enflasyon verilerinin kısa vadede Fed'in faiz artırımı beklentilerini düşürmesinin ardından ikinci ardışık seansında da kayıp yaşadı.

Yıllık ABD enflasyon oranı Haziran ayında yüzde 4,2'den yüzde 3,5'e geriledi ve düşük petrol fiyatlarının enerji enflasyonunu düşürmesine yardımcı olmasıyla yüzde 3,8'lik beklentilerin altında kaldı.

Tüketici fiyatları da bir önceki aya göre yüzde 0,4 düşerek 2020'den bu yana ilk aylık düşüşünü kaydetti.

Bu arada, Fed Başkanı Kevin Warsh dün Kongre'deki ifadesinde merkez bankasının fiyat istikrarını yeniden sağlamaya olan bağlılığını yineledi, ancak daha şahin bir politika duruşu sinyali vermekten kaçındı.

ABD ve İran arasındaki gerilimlerin yeniden artması petrol fiyatlarını yükselttiği ve enflasyon baskılarını gündemde tuttuğu için piyasalar Eylül ayında Fed'in faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 50 olarak fiyatlandırmaya devam ediyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 47,0301 liradan başladı. Gün içinde en düşük 46,9241 lira, en yüksek de 47,0400 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 47,0301 liradan alıcı buluyor.