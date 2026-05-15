Dolar, haftalık yükselişe hazırlanıyor

Dolar endeksi 99 civarına yükseldi ve bu yılın ilerleyen aylarında Fed'in faiz artırımı beklentilerini güçlendiren artan enflasyon baskılarıyla desteklenerek haftalık yüzde 1'den fazla kazanç elde etme yolunda ilerliyordu.

Haftanın başlarında açıklanan veriler, ABD toptan enflasyonunun Nisan ayında 2022'den bu yana en hızlı artışını gösterdiğini, tüketici fiyatlarının ise İran çatışmasıyla bağlantılı enerji şokundan kaynaklanan yenilenen fiyat baskıları nedeniyle 2023'ten bu yana en büyük artışını kaydettiğini gösterdi. Perakende satış büyümesi beklendiği gibi yavaşladı ancak güçlü tüketici talebine işaret etmeye devam etti.

Piyasalar artık bu yıl Fed'in faiz indirimi olasılığını tamamen dışladı ve bazı yatırımcılar Aralık ayına kadar olası bir faiz artırımını giderek daha fazla fiyatlandırıyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 45,4302 liradan başladı. Gün içinde en düşük 45,4300 lira, en yüksek de 45,5530 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 45,5381 liradan alıcı buluyor.