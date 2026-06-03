Dolar her şeye rağmen güçlü kalıyor

Dolar endeksi 99,2 civarında seyrederek haftanın başlarındaki kazanımlarını korudu. ABD-İran barış görüşmelerinin tıkanması ve Ortadoğu'daki gerilimlerin yeniden artması güvenli liman talebini desteklemeye devam etti.

ABD Merkez Komutanlığı'na göre İran komşu ülkelere balistik füzeler fırlattı, ABD güçleri ise Tahran'ın saldırı girişimlerine karşılık olarak Keşm Adası'na hava saldırıları düzenledi. Devam eden çatışma enerji fiyatlarını yüksek tutarak enflasyon endişelerini artırdı ve faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalabileceği beklentilerini güçlendirdi.

Bu görüşü destekleyen dün açıklanan veriler, ABD'de Nisan ayında iş ilanlarının neredeyse iki yılın en yüksek seviyesine ulaştığını, işten çıkarmaların ise azaldığını gösterdi. Yatırımcılar şimdi bugün açıklanacak özel sektör istihdam verilerini bekliyor. Ayrıca Cuma günü yakından takip edilen tarım dışı istihdam raporu da Fed'in politika görünümüne ilişkin daha fazla bilgi için dikkat çekiyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 45,9373 liradan başladı. Gün içinde en düşük 45,9242 lira, en yüksek de 45,9656 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 45,9483 liradan alıcı buluyor.