Dolar istihdam raporuyla zayıfladı

Dolar endeksi , önceki seansta sert düşüş yaşadıktan sonra 101'in altında kaldı. Beklenenden düşük gelen ABD işgücü piyasası verileri, yatırımcıların bu yıl Fed'in faiz artırımı beklentilerini düşürmesine neden oldu.

ABD ekonomisi Haziran ayında sadece 57 bin yeni iş ekledi; bu, son dört ayın en düşük rakamı ve 110 binlik beklentilerin çok altında kaldı. İşsizlik oranı ise yüzde 4,2 seviyesinde gerçekleşti. Bu durum, Çarşamba günü açıklanan ve özel sektördeki iş büyümesinin de beklentilerin altında kaldığını gösteren raporun ardından geldi. Fed fonları vadeli işlemleri, Eylül ayında faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 50 olarak gösteriyor; bu oran, son istihdam raporundan önce yüzde 67 idi.

Fed Başkanı Kevin Warsh da bu hafta enflasyon beklentilerinin azaldığını belirtirken, merkez bankasının fiyat istikrarını koruma taahhüdünü yineledi. Dolar endeksi, iki haftalık yükseliş serisini sonlandırarak haftayı düşüşle kapatmaya hazırlanıyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 46,7325 liradan başladı. Gün içinde en düşük 46,6596 lira, en yüksek de 46,8071 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 46,7827 liradan işlem görüyor.