Dolar istikrarını korumaya çalışıyor

Dolar endeksi , üç ardışık seansın ardından 100 seviyesine yakın işlem gördü ve Fed'in temkinli para politikası duruşu ve Japonya'nın Yen'i desteklemek için döviz piyasasına müdahale ettiği şüphesiyle baskı altında kalarak hafta boyunca yüzde 1'den fazla düşüşe doğru ilerliyordu.

Tokyo'nun döviz piyasasına bir kez daha müdahale ettiğine inanılmasıyla dolar Perşembe günü yen karşısında yüzde 3,3'e kadar değer kaybetti. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise yenin "çok düşük değerlendiğini" ve aşırı döviz oynaklığının sağlıksız olduğunu savundu.

Bu arada, Fed, Ortadoğu'daki yeniden alevlenen çatışmalardan kaynaklanan artan enflasyon risklerine rağmen bu hafta faiz oranlarını değiştirmedi, ancak FOMC üyelerinden üçü faiz artırımı lehine oy kullandı. Piyasalar hala Eylül ayında Fed'in 25 baz puanlık bir faiz artırımı yapma olasılığını yaklaşık yüzde 63 olarak fiyatlıyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 47,4350 liradan başladı. Gün içinde en düşük 47,3985 lira, en yüksek de 47,5344 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 47,5152 liradan alıcı buluyor.