Dolar kararsız seyrediyor

Dolar endeksi, önceki seansta düşüş gösterdikten sonra bugün 98 civarında seyretti. Piyasalar, ABD ve İran arasında uzun vadeli bir barış anlaşmasının güvenli liman varlıklarına olan talebi azaltabileceği olasılığını değerlendiriyordu. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Pakistan'daki ABD heyetine tekrar başkanlık etmesi beklenirken, Tahran'ın da daha önce görüşmelere katılmayacağına dair işaretler vermesine rağmen temsilciler göndereceği bildirildi.

Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta sona erecek olan mevcut ateşkesi uzatmasının olası olmadığını belirterek, bir anlaşma sağlanana kadar Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağını söyledi.

Petrol fiyatları geriledi, enflasyon baskılarını hafifletti ve daha agresif merkez bankası politikası beklentilerini azalttı.

Federal Rezerv'in bu ay faiz oranlarını sabit tutması ve 2026 yılına kadar duraklatma politikasına devam etmesi bekleniyor. Başkan Trump'ın Fed başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh'ın bugün Senato'da onay oturumuna çıkması bekleniyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 44,8776 liradan başladı. Gün içinde en düşük 44,8522 lira, en yüksek de 44,8990 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 44,8878 liradan alıcı buluyor.