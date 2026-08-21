Dolar köşeye sıkıştı, haftalık düşüşe hazırlanıyor

Dolar endeksi 98,8 civarında işlem gördü ve ABD hükümetinin tahvil geri alım planının piyasa oynaklığını artırması ve dolar pahasına güvenli liman metalleri ve diğer para birimlerine olan talebi artırmasıyla hafta boyunca yaklaşık yüzde 1 değer kaybetme yolunda ilerliyordu.

ABD Hazine Bakanlığı'nın borçlanma maliyetlerini kontrol altına almak amacıyla daha büyük borç geri alımları açıklamasının ardından dolar endeksi Çarşamba günü keskin bir düşüş yaşadı.

Uzun vadeli Hazine tahvil getirileri Çarşamba günü başlangıçta düşüş gösterdi, ancak hükümetin planının yalnızca geçici bir çözüm sağlayabileceği endişeleriyle bir gün sonra toparlandı.

Piyasa hareketleri, artan ABD hükümet borcuna ilişkin endişeleri vurgulayarak doları yatırımcılar için daha az cazip hale getirdi. Bu arada, ABD'nin İran'a karşı kapsamlı yeni ekonomik yaptırımlar uygulamaya hazırlanmasıyla birlikte yükselen petrol fiyatları da enflasyon endişelerini artırdı.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 48,0128 liradan başladı. Gün içinde en düşük 48,0128 lira, en yüksek de 48,0798 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 48,0581 liradan alıcı buluyor.