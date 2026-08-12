Dolar kritik verilere odaklandı

Dolar endeksi 99,9'a doğru hafifçe yükselerek, yatırımcıların Fed'in bir sonraki politika hamlesini etkilemesi muhtemel önemli enflasyon verilerine hazırlanmasıyla mütevazı kazanımlar kaydetti. Tüketici fiyat endeksi raporu bugün ilerleyen saatlerde, üretici enflasyon verileri ise Perşembe günü açıklanacak.

Piyasalar, Fed'in Temmuz ayında faizleri değiştirmemesinin ardından Eylül ayında 25 baz puan artırıp artırmayacağı konusunda bölünmüş durumda; yükselen petrol fiyatları ise şahin bir eğilimi güçlendiriyor.

Dün, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de merkez bankasının işgücü piyasasındaki olası zayıflıktan ziyade enflasyonun çok yüksek kalmasından daha fazla endişe duyduğunu söyledi.

Jeopolitik cephede ise yatırımcılar, Pakistan Savunma Bakanı'nın Washington ve Tahran'ın "bir tür anlaşmaya yakın" olduğunu söylemesinin ardından, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik ABD-İran anlaşmasının olasılıklarını değerlendirdi.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 47,7296 liradan başladı. Gün içinde en düşük 47,7149 lira, en yüksek de 47,7662 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 47,7563 lira seviyesinden işlem geçiyor.