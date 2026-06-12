Dolar küresel piyasalarda düşüyor

Dolar endeksi 99,8 civarına yükseldi ancak önceki seanstaki kayıplarının çoğunu korudu. Bu yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile barış anlaşmasının Avrupa'da bu hafta sonu imzalanabileceğini söylemesinin ardından güvenli liman talebindeki azalma etkili oldu.

Bu açıklamalar petrol fiyatlarında keskin bir düşüşe yol açarak, inatçı enflasyon ve faiz artırımı ihtiyacına ilişkin endişeleri hafifletti. Bu arada, dün açıklanan veriler, ABD üretici fiyatlarının Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 6,5 arttığını, Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gösterdiğini ve yüzde 6,4'lük beklentilerin biraz üzerinde olduğunu ortaya koyarak, Orta Doğu enerji şokunun artan etkisini vurguladı.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 46,1903 liradan başladı. Gün içinde en düşük 46,1863 lira, en yüksek de 46,2600 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 46,2366 liradan alıcı buluyor.