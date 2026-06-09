Dolar küresel piyasalarda geriledi

İran ve İsrail 'in birbirlerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmasının ardından, dolar endeksi 100'ün altına gerileyerek dokuz haftanın en yüksek seviyesinden düştü ve bu durum dolara olan güvenli liman talebini azalttı.

ABD Başkanı Donald Trump da her iki tarafın da acil ateşkes istediğini ve nihai müzakerelerin ilerlediğini söyledi. Düşüşe rağmen, dolar, beklenenden daha güçlü ABD istihdam verilerinin yıl sonuna kadar Fed'in faiz artırımı beklentilerini güçlendirmesiyle, başlıca para birimleri karşısında aylarca süren en yüksek seviyelerine yakın kaldı.

Piyasalar şu anda Aralık ayında çeyrek puanlık bir faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 70 olarak fiyatlıyor. Yatırımcılar ayrıca, Fed'in politika görünümüne ilişkin daha fazla ipucu için bu hafta açıklanacak ABD TÜFE ve ÜFE verilerini bekliyor. Bu arada, Avrupa Merkez Bankası'nın bu hafta faiz oranlarını artırması yaygın olarak bekleniyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 46,1062 liradan başladı. Gün içinde en düşük 46,0950 lira, en yüksek de 46,1296 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 46,1166 liradan alıcı buluyor.