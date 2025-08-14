Dolar küresel piyasalarda geriliyor

Dolar endeksi, yatırımcıların bu yıl Federal Rezerv'in faiz indirimlerine olan bahislerini artırmasıyla bugün yaklaşık 97,6'ya geriledi ve bu iki haftadan uzun süredir en düşük seviye oldu.



Beklenenden düşük gelen ABD enflasyon verileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerinin fiyat baskılarını artırmadığını gösterirken, soğuyan işgücü piyasasına dair işaretler ılımlı görünümü güçlendirdi.



Piyasalar Eylül ayındaki faiz indirimini neredeyse tamamen fiyatladı ve bazıları daha büyük bir yarım puanlık hamle için pozisyon aldı.



Hazine Bakanı Scott Bessent de birden fazla faiz indirimi çağrısında bulunarak, Fed'in 50 baz puanlık bir indirimle gevşemeye başlayabileceğini ima etti.



Yatırımcılar şimdi daha fazla politika ipucu için Temmuz ayı üretici fiyat endeksini ve haftalık işsizlik başvurularını bekliyor. Amerikan doları genel olarak zayıfladı ve en büyük kayıpları Avustralya doları ve Japon yeni karşısında yaşadı.

DOLAR/TL NE DURUMDA?

Dolar güne 40.7744 liradan başladı. Gün içinde en düşük 40.7532 lira, en yüksek de 40.7948 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 40.7743 liradan işlem geçiyor.



