Dolar kuru bugün ne kadar? (1 Ağustos 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurları artan jeopolitik gerilimin etkisiyle yükseldi.



Dolar/TL, güne 33,17 ile yeni zirvesine başladı. Euro/TL ise 36 civarına kadar yükseldi.



Bugün iç gündemde İstanbul öncü enflasyon verileri, İSO Türkiye İmalat PMI ve haftalık Merkez Bankası verileri yer alıyor.



Hamas'ın lideri İsmail Haniye, dün İran'n başkenti Tahran'da yapılan bir saldırıda öldürüldü. İsrail Başbakanı Netanyahu, Haniye'nin adını geçirmedi ancak "İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik." dedi. Türkiye, Haniye'nin öldürülmesini kınadı ve suikastin Gazze'deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşıdığı uyarısında bulundu.



ABD Merkez Bankası (Fed) iki gün süren para politikası toplantısında politika faizini yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tutarken, enflasyon hakkında kullandığı dili yumuşattı. İstihdam üzerindeki risklerin artık artan fiyatlarla aynı seviyede olduğunu belirtti.



Fed Başkanı Jerome Powell dün ABD ekonomisinin beklenen yolda ilerlemesi halinde faizlerin eylülde indirilebileceğini söyledi.



Piyasalarda fazla likidite ve gecelik faizler yakından takip edilmeye devam ediyor. Gecelik faiz, ay ortasında bir hafta boyunca politika faizinin altına kaldıktan sonra depo ihalelerinin de desteğiyle yeniden politika faizinin üzerine çıkmıştı ancak bu kalıcı olmadı.



Fazla likidite ise dün itibarıyla 220 milyar TL civarında. Gecelik faiz de yüzde 47.02 ile faiz koridorunun alt bandına oldukça yaklaştı.