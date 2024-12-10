Dolar kuru bugün ne kadar? (10 Aralık 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurları güne yatay seyirle başladı.



Dolar/TL, ilk işlemlerde 34,84 civarında el değiştir. Euro/TL ise 36,71'den alıcı buldu.



Türkiye'de işsizlik oranı, ekimde bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 8,8 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 61 bin kişi artarak 3 milyon 175 bin kişiye çıktı. Genç işsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 16,6'ya geriledi.



Sanayi üretimi, ekimde yıllık bazda yüzde 3,1 azaldı. Böylece sanayideki daralma serisi beşinci ayda da devam etti.



Milyonların yakından takip ettiği asgari ücret maratonu başladı. İşçi ve işveren temsilcileri, bugün ilk kez bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Hem işveren hem işçi tarafının memnuniyetini gözeterek adil bir asgari ücret belirlenmesini ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Merkez Bankası'nın (TCMB) ilk faiz indirimini bu ay yapacağına dair beklentileri kasım ayı enflasyon verileri zayıflattı.



Bankacılar hala ana beklentinin aralık olmaya devam ettiği görüşünde. Bu kapsamda ekonomi yönetiminin yönlendirmeleri yakından izleniyor.



TCMB Başkanı Fatih Karahan, DEİK'te yaptığı sunumda, sıkı para politikası duruşunun rezervlere olumlu yansıdığını ve enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlamanın sürdüğünü söyledi.



Suriyeli muhaliflerin 13 yıl sonra Şam'a girmeleri ve Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı devirmelerinin etkileri de yakından takip ediliyor.