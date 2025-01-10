Dolar kuru bugün ne kadar? (10 Ocak 2025 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurlarında kademeli yükseliş sürüyor.



Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 35,43 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,22 artışla 36,53'ten el değiştiriyor. Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 109,4 seviyesinde bulunuyor.



Türkiye'de Kasım 2024'te işsizlik oranı 0,1 puan azalarak yüzde 8,6'ya geriledi. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 72 bin kişi olarak kaydedildi.



Sanayi üretimi, Kasım 2024'te aylık bazda yüzde 2,9 arttı. Yıllık bazda ise yüzde 1,5 yükseldi. Böylece sanayide daralma serisi kasım ayı itibarıyla sona erdi.



Küresel piyasalarda, ABD'de yeni yönetimin atacağı adımların uluslararası ticaret üzerindeki olası etkilerine dair belirsizliklerin sürmesiyle karışık bir seyir öne çıkdı. Gözler ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.



Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi varlığını korumayı sürdürürken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarında "temkinli" hareket edeceği yönündeki mesajları, faiz indirimlerinin kısa zamanda olmayacağına ilişkin endişelerin güçlü kalmasına yol açıyor.



Analistler, ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinden alınacak sinyallerin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipucu verebileceğini kaydetti.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yılın ilk faiz indirimini yüzde 65 ihtimalle mayısta yapacağı öngörülürken, mayısta indirim yapılmaması halinde hazirandaki toplantıda faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor.