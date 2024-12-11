Dolar kuru bugün ne kadar? (11 Aralık 2024 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 34,8710 seviyesinden işlem görüyor.



Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 34,8403'ten tamamladı.



Dolar/TL, saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 34,8710'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 36,7030'dan, sterlin/TL önceki yüzde 0,2 düşüşle 44,4790'dan satılıyor.



Dolar endeksi ise yüzde 0,1 yükselişle 106,5 seviyesinde bulunuyor.



Küresel piyasalarda, ABD'de yeni yönetimin izleyeceği ticaret politikalarına yönelik belirsizlikler ve kritik veri gündemi öncesinde temkinli bir seyir öne çıkarken, bugün gözler ülkede açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.



Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, uzun süredir devam eden yüksek faiz döneminin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı endişesi varlığını koruyor.



Analistler, geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki verilerden alınan iyimser sinyallerin risk iştahını beslediğini belirtti. Ayrıca analistler, bugün açıklanacak enflasyon verilerinin, ABD Merkez Bankasının (Fed) yılın son faiz kararı öncesinde dikkate alınacak en önemli veri setlerinden biri olduğunu kaydetti.



Öte yandan, ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın 20 Ocak'ta görevi devralması sonrasında ülkenin ekonomi politikasının nasıl şekilleneceğine yönelik belirsizlikler varlığını korumayı sürdürüyor.



Trump'ın, gelecek dönemde atacağını belirttiği tarife adımlarına yönelik endişelerin ticari dengelerde etkili olduğunu dile getiren analistler, konuya ilişkin haber akışının yakından takip edildiğini söyledi.



ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, dün yaptığı konuşmada, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın uygulamayı planladığı tarifelere ilişkin, neredeyse tüm ekonomistlerin, geniş tabanlı tarifelerin uygulanmasının ABD'li tüketiciler için fiyatları önemli ölçüde artıracağı ve girdilerin ithalata dayalı firmalar için maliyet baskısı yaratacağı konusunda hemfikir olduğunu aktardı.



Bu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın son para politikası toplantısında yüzde 86 ihtimalle 25 baz puan faiz indireceği öngörülürken, gelecek yıl yapılacak faiz indirimlerinin hızına yönelik sinyallerin de yavaş yavaş varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.



Yurt içinde bugün açıklanan verilere göre, perakende satış hacmi ekimde önceki aya göre yüzde 0,2, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15 arttı.



Analistler, bugün yurt dışında ABD'de enflasyon, mortgage başvuruları ve federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 105,5 seviyesinin destek, 107 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını bildirdi.