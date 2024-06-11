Dolar kuru bugün ne kadar? (11 Haziran 2024 dolar - euro fiyatları)

Küresel satış baskısının etkisiyle döviz kurlarında dalgalanma sürüyor.



Dolar/TL, güne yüzde 0,15 yükselişle 32,52 civarında başladı. Euro/TL ise 34,94 seviyesinde el değiştirdi.



Avrupa'da seçim sonuçları ve küresel faiz artışı beklentileri riskli varlıklardan kaçış eğilimini destekledi. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde dalgalı hareketler gözlendi.



TL, dolar karşısında nisan ve mayıs aylarında yatay seyir izlemişti.



Analistler, TL'nin gelişmekte olan ülke para birimlerine giriş çıkışlarını benzer şekilde yansıtmaya yeni yeni başladığını, bunun da sağlıklı bir hareket olduğunu söyledi.



Avrupa Parlamentosu'nda aşırı sağın elde ettiği kazanımlar ve Fransa'daki erken seçim kararı Avurpa Birliği'nin siyasi geleceği hakkında endişe yarattı.



Merkez Bankası'nın rekor hızda rezerv birikimi de devam ediyor.



Bankacıların hesaplamasına göre, TCMB'nin swap hariç net rezervi geçen hafta 6 milyar dolara yükseldi.



Swap hariç net rezerv dört yıl aranın ardından ilk kez 31 Mayıs haftasında 1,5 milyar dolarla pozitife geçmişti. Toplam rezerv ise 2,5 milyar dolar artışla 146 milyar dolar hesaplandı.