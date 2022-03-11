Dolar kuru bugün ne kadar? (11 Mart 2022 dolar - euro fiyatları)

Piyasalarda dalgalı seyir sürüyor.

Dün ABD'den gelen enflasyon verisi sonrası 14,90 sınırına kadar yükselen dolar/TL bugfün 14,90-14,95 civarında değerleniyor.

Euro/TL ise 16,41'lerde seyrediyor.

Dolar endeksi, dün yüzde 0,6 yükselmesinin ardından şu sıralarda 98,5 seviyesinde yatay bir seyir izliyor. Euro/dolar paritesi de yatay seyirle 1,1070'ten alıcı buluyor.



Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmeler gündemdeki yerini koruyor.

Uzmanlar, dün yüzde 7,9 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan ABD'nin yıllık enflasyonu ile birlikte Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşın dolar talebini güçlü tutmaya devam ettiğini bildirdi.



Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre ödemeler dengesi ocakta 7,11 milyar dolar açık verirken, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 arttı.



Bugün öğleden sonra ABD'de açıklanacak Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydeden uzmanlar, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının da varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edeceğini bildirdi.



Teknik açıdan dolar endeksinde 100 seviyesinin önemli direnç olduğunu belirten uzmanlar, 98'in ise destek olarak izlendiğini aktardı.

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