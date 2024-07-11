Dolar kuru bugün ne kadar? (11 Temmuz 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurlarında sınırlı yükseliş sürüyor.



Dolar/TL güne 32,90 civarında başladı. Euro/TL ise 35,79 seviyesinde alıcı buldu.



Yurt içi piyasalar bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yapacağı açıklamaları yakından takip edecek.



Şimşek, saat 13.00'te TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi'nde, saat 16.00'da ise Türkiye Bankalar Birliği genel kurulunun açılışında konuşacak.



Merkez Bankası'nın döviz rezervi ve menkul kıymet hareketleri verileri de beeli olacak. Bankacılar, TCMB'nin döviz rezervinde mart sonundan bu yana görülen artışın devam edeceğini belirtti. Swap hariç net döviz rezervinin geçen hafta 6 milyar dolar artış kaydettiği öngörülüyor.



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?



Yaklaşık 4 milyon emeklinin gözü zam düzenlemesine çevrildi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, Beştepe'de yarın saat 15.30'da bir araya gelecek.



Kulislere yansıyan ilk bilgilere göre, en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin liraya çıkarılması düşünülüyor.



ABD ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANACAK



Yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizi konusunda izleyeceği yola ilişkin ipucu edinmek için enflasyon verisini bekliyorlar.



Beklentiler enflasyonun yıllık bazda 3,1'e gerileyeceği yönünde. Ülkede enflasyon geçen ay yüzde 3,3 seviyesinde gelmişti.



Fed Başkanı Jerome Powell dün Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ne hitaben yaptığı konuşmada, güçlü verilerin devam etmesi halinde merkez bankasının faizleri indirmesine zemin hazırlanacağını söyledi.



Piyasalar Fed'in eylül ayında faiz oranlarını düşürme olasılığını yüzde 75 ile fiyatlıyor.