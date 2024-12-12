Dolar kuru bugün ne kadar? (12 Aralık 2024 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 34,8710 seviyesinden işlem görüyor.



Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 34,8660'tan tamamladı.



Dolar/TL, saat 10.20 itibarıyla yatay seyirle 34,8710'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,5 artışla 36,8160'tan, sterlin/TL önceki yüzde 0,2 yükselişle 44,5810'dan satılıyor.



Dolar endeksi ise yüzde 0,3 azalışla 106,4 seviyesinde bulunuyor.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler hesabında ekimde 1 milyar 880 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 7 milyar 163 milyon dolarlık fazla oluşurken, cari işlemler hesabı yaklaşık 5 yıl sonra ilk kez üst üste 5 ay fazla verdi.



Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde ECB'nin faiz kararı, ABD'de ÜFE ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 105,5 seviyesinin destek, 107 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını bildirdi.