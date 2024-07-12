Dolar kuru bugün ne kadar? (12 Temmuz 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurları haftanın son işlem gününe yükseliş kaydetti.



Dolar/TL, yüzde 0,64 ile 33,04 civarında işlem gördü. Euro/TL de yüzde 0,5 artışla 36 seviyesini aşarak rekor kırdı.



Cari denge, mayıs ayında 1,24 milyar dolar açık verdi. Bu rakam ekonomistlerin 1,35 milyar dolarlık beklentisinin altında kaldı. Mayısta yıllıklandırılmış cari açık ise 25 milyar 191 milyon dolara indi.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İstikrar, güven ve dayanıklılık artıyor, cari açık önemli bir sorun olmaktan çıkıyor" dedi.



İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, kur ile enflasyon makasının yüzde 40'ın üzerine çıktığını belirterek, "Makasın açık kaldığı her an, ihracatımızın aleyhine, ithalatın lehine işliyor." ifadelerini kullandı.



KARAHAN'DAN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİNE YANIT



Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, faiz indirimi tartışmalarına yanıt vererek, "Temkinli yaklaşımımızı korumamız gerekiyor." dedi.



Önceliklerinin enflasyonu düşürmek olduğunu vurgulayan Karahan, "Bu yılki hedefi tutturmak için ne gerekiyorsa yapacağız." şeklinde konuştu.



EMEKLİ MAAŞI ÇALIŞMALARI



AK Parti'den en düşük emekli maaşı çalışmalarıyla ilgili açıklama geldi.



AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “Henüz çalışma tamamlanmadı, etki analizini ilişkin raporlar çıkmadı bu yüzden toplanamadık. Hafta başı netleşebilir, açıklarız” ifadelerini kullandı.



