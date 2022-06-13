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Dolar kuru bugün ne kadar? (13 Haziran 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Haberler 13.06.2022 - 07:59

Dolar kuru bugün ne kadar? (13 Haziran 2022 dolar - euro fiyatları)

PİYASALAR

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (13 Haziran 2022 petrol fiyatları)

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (13 Haziran 2022 petrol fiyatları)

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz perşembe günü Ekonomi yönetiminin açıkladığı yeni adımların ardından 16,75'e kadar çekilen dolar/TL haftayı 17,00-17,02 seviyelerinde kapattı. 

Kur yeni haftaya yükselişle başladı. 

/TL 17,26-27 seviyelerinde güne başladı. 

ise 18,13 TL'de yer alıyor. 

GÖZLER FED KARARINDA 

Cuma günü açıklanan yüksek ABD enflasyon verisinin ardından küresel piyasalar Fed’in bu haftaki faiz kararını bekliyor.

Mayıs ayında Fed, politika faizini 50 baz puan artırdı. Banka, bununla beraber faiz aralığını yüzde 0,25-0,50 düzeyinden yüzde 0,75-1,00 seviyesine yükseltmiş oldu.

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