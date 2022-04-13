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Dolar kuru bugün ne kadar? (13 Nisan 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Haberler 13.04.2022 - 07:45

Dolar kuru bugün ne kadar? (13 Nisan 2022 dolar - euro fiyatları)

PİYASALAR

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

kuru bugün 14,58'den işlem görüyor.

/TL'de ise işlemler 15,83 sınırında yer alıyor. 

FAİZDE KARAR HAFTASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da (TCMB) nisan ayı faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Bankanın faizi yüzde 14'te sabit bırakması bekleniyor. Banka geçen yılın son 4 toplantısında faizi 5 puan indirmiş, bu yılın ilk 3 toplantısında ise değişiklik yapmamıştı.

Başkan Şahap Kavcıoğlu, mart sonu gerçekleştirilen genel kurulda, Liralaşma stratejisi kapsamında politika gözden geçirme sürecinde olduklarını bu nedenle faizi sabit bıraktıklarını söylemişti.

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