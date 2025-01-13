Dolar kuru bugün ne kadar? (13 Ocak 2025 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurları, yeni haftaya yatay başladı.



Dolar/TL, güne 35,45 ile zirve seviyelere yakın başladı. Euro/TL de 36,27 civarında işlem gördü.



Piyasalarda bugün veri gündemi ve Hazine ihalesi takip edilecek. Merkez Bankası, Kasım ayı ödemeler dengesi istatistiklerini yayımlayacak. Hazine ise ocak iç borçlanma programına bugün iki yıl vadeli sabit kuponlu tahvilin yeniden ihracı ile başlayacak.



Cari açığın kasım ayında 3,1 milyar dolar; 2024'ün tamamında ise 10,5 milyar dolar olması bekleniyor.



KÜRESEL PİYASALAR



Küresel piyasalarda dolar, güçlü tarım dışı istihdam verilerinin ardından tahvil getirilerinin yükselmesi ve hisseler üzerinde baskı oluşturmasıyla 14 ayın zirvesine yakın işlem gördü.



Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi yüzde 0,22 artışla 109.91 seviyesine yükseldi ve Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeye yakın seyretti.



Tarım dışı istihdamın beklentilerin üzerinde artması, çarşamba günü açıklanacak olan ABD tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) verisinin de önemini artırdı.



Çekirdek enflasyonda beklenilen yüzde 0,2'nin daha üzerinde bir artış görülmesi durumunda faiz indirimlerinin tamamen rafa kalkabileceği düşünülüyor.