Dolar kuru bugün ne kadar? (13 Şubat 2025 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 36,1170 seviyesinden işlem görüyor.



Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 36,1040'tan tamamladı.



Dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 36,1170 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 artışla 37,6770'ten, sterlin/TL de yüzde 0,3 yükselişle 45,1160'tan satılıyor.



Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,4 azalışla 107,6 seviyesinde bulunuyor.

Merkez Bankası, ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre cari işlemler hesabı, 2024 yılında 9,97 milyar dolar ile beklentilerin üzerinde açık verdi. Aralık ayında ise cari açık 4,65 milyar dolar olarak gerçekleşti.



KÜRESEL PİYASALAR

ABD'de enflasyonun beklentileri aşması ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon hedefine yakın olsalar da henüz ulaşamadıklarını söylemesi, Bankanın faiz indirimlerinde daha temkinli olabileceğine dair öngörüleri güçlendirdi.



Powell, ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğine yönelik açıklamasına ilişkin, "Başkanın söyledikleri hakkında hiçbir zaman yorum yapmam, ancak başımızı öne eğmeye, işimizi yapmaya ve kararlarımızı ekonomide olup bitenlere göre vermeye devam edeceğimizden emin olabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

