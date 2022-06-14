Dolar kuru bugün ne kadar? (14 Haziran 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL güne 17,27 seviyesinden başladı.

Euro ise 18,06 seviyesinde yer alıyor.

Dolar endeksi dün 20

yılın zirvesi olan 105.29'e yükseldikten sonra bugün 104,91'de bulunuyor.



GÖZLER FED'DE

Küresel piyasalar, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyonun beklentileri aşmasının ardından yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarına odaklandı.

Piyasalar Fed'in bu ay ve Temmuz'da 75 baz puan faiz artırımına gideceğini fiyatlarken, cuma günü tahminleri aşan enflasyon verileri Fed'den hızlı ve büyük faiz artırımları geleceği beklentilerini pekiştirdi.