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Dolar kuru bugün ne kadar? (14 Haziran 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Haberler 14.06.2022 - 08:15

Dolar kuru bugün ne kadar? (14 Haziran 2022 dolar - euro fiyatları)

PİYASALAR

Küresel piyasalar, yeni haftada Fed'in faiz kararına odaklandı (Fed faiz kararı ne zaman?)

Küresel piyasalar, yeni haftada Fed'in faiz kararına odaklandı (Fed faiz kararı ne zaman?)

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (14 Haziran 2022 petrol fiyatları)

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (14 Haziran 2022 petrol fiyatları)

/TL güne 17,27 seviyesinden başladı. 

ise 18,06 seviyesinde yer alıyor. 

Dolar endeksi dün 20
yılın zirvesi olan 105.29'e yükseldikten sonra bugün 104,91'de bulunuyor.  

GÖZLER FED'DE 

Küresel piyasalar, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyonun beklentileri aşmasının ardından yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarına odaklandı.

Fed'in bu ay ve Temmuz'da 75 baz puan faiz artırımına gideceğini fiyatlarken, cuma günü tahminleri aşan enflasyon verileri Fed'den hızlı ve büyük faiz artırımları geleceği beklentilerini pekiştirdi. 

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