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Dolar kuru bugün ne kadar? (14 Mart 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Haberler 14.03.2022 - 08:01

Dolar kuru bugün ne kadar? (14 Mart 2022 dolar - euro fiyatları)

PİYASALAR

Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 14 Mart 2022 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 14 Mart 2022 güncel altın kuru fiyatları

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

Geçtiğimiz hafta 15 lira sınırına kadar yükselen dolar/TL, dalgalı seyrini sürdürüyor. 

Bu hafta dolar kuru güne 14,80 seviyesinde başladı.  ise 16,15 TL'de yer alıyor. 

Euro/dolar paritesi de 1,0907'den alıcı buluyor.  endeksi ise 99,2 seviyesinde bulunuyor. 

Dolar endeksi geçtiğimiz hafta haftalık yüzde 0,6 yükselerek 99,1'le 18 Mayıs 2020 haftasından bu yana en yüksek haftalık kapanışını yapmıştı. 

GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA

Bu hafta piyasalarda gözler Rusya-Ukrayna savaşından gelecek haberlerle birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere küresel merkez bankalarının faiz kararlarına çevrildi.

Yurt içinde ise perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı ile salı bütçe dengesi ve konut satışları, çarşamba günü de konut fiyat endeksi verileri takip edilecek.

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