Dolar kuru bugün ne kadar? (14 Mart 2022 dolar - euro fiyatları)

Geçtiğimiz hafta 15 lira sınırına kadar yükselen dolar/TL, dalgalı seyrini sürdürüyor.

Bu hafta dolar kuru güne 14,80 seviyesinde başladı. Euro ise 16,15 TL'de yer alıyor.

Euro/dolar paritesi de 1,0907'den alıcı buluyor. Dolar endeksi ise 99,2 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi geçtiğimiz hafta haftalık yüzde 0,6 yükselerek 99,1'le 18 Mayıs 2020 haftasından bu yana en yüksek haftalık kapanışını yapmıştı.

GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA

Bu hafta piyasalarda gözler Rusya-Ukrayna savaşından gelecek haberlerle birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere küresel merkez bankalarının faiz kararlarına çevrildi.

Yurt içinde ise perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı ile salı bütçe dengesi ve konut satışları, çarşamba günü de konut fiyat endeksi verileri takip edilecek.

"MÜZAKERELERDEN SONUÇ ÇIKABİLİR"