Dolar kuru bugün ne kadar? (14 Ocak 2025 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 35,49 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL, yüzde 0,23 artışla 36,45'ten el değiştiriyor.

Dolar endeksi yüzde 0,4 azalışla 109,5 seviyesinde bulunuyor.



Küresel piyasalarda, 20 Ocak'ta göreve başlayacak Donald Trump yönetiminin atacağı adımların etkilerine yönelik belirsizlikler ve enflasyonist baskıların tekrar güç kazanabileceğine ilişkin endişelerin etkisiyle karışık bir seyir öne çıktı.



Bugün gözler ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine çevrildi.



ABD'de göreve başlayacak yeni yönetimin izleyeceği politikalara yönelik belirsizlikler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecine yönelik fiyatlamaları da etkiledi.



Oara piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine yılın ilk yarısından sonra gitmesi bekleniyor.



Analistler, bugün ve yarın açıklanacak aralık ayına ilişkin enflasyon verilerinin para piyasalarındaki fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceğini, ülke ekonomisi hakkında daha çok bilgi verebileceğini söyledi.



Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise ABD'de ÜFE verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 109 seviyesinin destek, 110 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.