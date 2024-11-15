Dolar kuru bugün ne kadar? (15 Kasım 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurları haftanın son işlem gününe sınırlı yükseliş kaydetti.



Dolar/TL, bugün yüzde 0,25 yükselişle 34,42 civarında işlem gördü.



Euro/Dolar paritesi yüzde 0,53 artışla 1,0586 seviyesinde el değiştirdi.

Euronun dolar karşısında hareketliliği Euro/TL'ye de yansıdı. Euro/TL, yüzde 0,63 yükseldi ve 36,46'dan alıcı buldu.

BAKAN ŞİMŞEK: TL'YE TALEP ARTIYOR



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dış finansmana erişim iyileşiyor, TL'ye talep artıyor." dedi.



Hizmet enflasyonunda ataletin yüksek seyrettiğini belirten Şimşek, fiyat istikrarı için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurguladı.



Bakan Şimşek, kamuda fiyat ayarlamalarının enflasyon hedefiyle uyumlu olacağına işaret etti. Yapısal reformlara hız vereceklerini ifade eden Şimşek, "Ülkemizde vergi yükünün yüksek olduğu algısı gerçeği yansıtmıyor." şeklinde konuştu.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ



Piyasaların yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,11'den yüzde 44,81'e yükseldi. 2024 yılı için Dolar/TL beklentisi ise 36,63'ten 35,72'ye indi.



Türkiye'nin bütçe gelirleri ekimde 769 milyar 207 milyon lira, giderleri 955 milyar 478 milyon lira oldu. Bütçe, ekimde 186 milyar 271 milyon lira açık verdi. 10 aylık bütçe açığı 1,26 trilyon lira olarak gerçekleşti.

FED'DEN FAİZ İNDİRİMİ AÇIKLAMASI



Küresel piyasalarda ABD seçimleri sonrası faiz indirimlerinin yavaşlayacağı beklentisiyle dolar belirgin değer kazandı.



ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sıkılaşma yanlısı açıklamalarıyla kısa vadeli tahvil getirileri yükseldi.



Powell, ekonomide hâlâ büyüme görülmesi, istihdam piyasasının güçlü durumda olması ve enflasyonun hâlâ yüzde 2 hedefinin üzerinde seyretmesi nedeniyle faiz indirimleri konusunda acele etmeye gerek olmadığını söyledi.



Aralık ayında faiz indirimi beklentleri yüzde 80 civarından yüzde 58'e kadar geriledi.