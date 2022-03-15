Dolar kuru bugün ne kadar? (15 Mart 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar, 15 Mart 2022 sabahında 14,80 lira bandında yer alıyor.



Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14,8055 lira, satış fiyatı 14,8160 liradan işlem görüyor.

Euro/TL aynı dakikalarda 16,2622 lira alış fiyatı, 16,2881 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

Rus Rublesi ise 0,1230 lira alış fiyatı, 0,1236 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.

PİYASALARIN GÖZÜ FED VE PPK'DA

Amerikan Merkez Bankası (Fed), 16 Mart'ta saat 22'de faiz kararını açıklayacak. Bankanın bu toplantıda Kasım 2018'den bu yana ilk kez faiz artışına gitmesi bekleniyor.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu da 17 Mart perşembe günü saat 14'te faiz kararını açıklayacak.

Piyasalar, bu iki toplantıdan çıkacak kararlara odaklanmış durumda.