Dolar kuru bugün ne kadar? (16 Ekim 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurlarında yatay seyir bugün de devam etti.



Dolar/TL güne 34,22 civarında başladı. Euro/TL de 37,29'dan el değiştirdi.



Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimine gideceği zamana ilişkin ötelenen beklenti sonrasında, piyasalar yarınki ileriye dönük olası mesajları bekliyor.



TCMB, faiz kararını yarın 14.30'da açıklanacak. Piyasada politika faizinin yüzde 50'de sabit tutulacağı konusunda fikir birliği bulunuyor.



Bu nedenle piyasalar, yarınki Para Politikası Kurulu (PPK) metninde yapılabilecek değişiklikleri bekleme başladı.



Yatırımcılar, TCMB'nin mesajlarından ilk faiz indirimi için ipuçlarını arayacak. Eylül enflasyonu sonrası faiz indirimi beklentisi aralık ve sonrasına kaymıştı.



TCMB'nin sıkılaştırma etkisinin piyasaya tam olarak yansıyıp yansımadığını gösteren gecelik faiz ay başından beri politika faizinin altında kalıyor. Gecelik faiz dün yüzde 48,42 seviyesindeydi. Sistemdeki likidite fazlası da belirgin artışla 500 milyar TL'ye yaklaştı.



Hazine dün aylık iç programını tamamladı. Ekim ayı iç borçlanma programı, 212 milyar TL borçlanma öngörüsüne paralel tamamlandı.