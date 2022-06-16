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Dolar kuru bugün ne kadar? (16 Haziran 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Haberler 16.06.2022 - 07:36

Dolar kuru bugün ne kadar? (16 Haziran 2022 dolar - euro fiyatları)

Pİyasaların gözü Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararındaydı. 

Fed, 75 puanla 28 yılın en sert faiz artışını gerçekleştirdi. 

Dün 17,28 bandında hareket eden dolar kuru bugün 17,26 seviyelerinde hareket ediyor. 

ise 18,08'de yer alıyor. 

Fed Başkanı Powell basın açıklamasında, enflasyonun beklentilerin aksine yukarı yönlü sürpriz yaptığını, risklerin ise aşağı yönlü olduğunu belirterek gelecek toplantıda 50 ya 75 baz puanlık bir artışın daha olabileceğini söyledi. 

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