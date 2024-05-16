Dolar kuru bugün ne kadar? (16 Mayıs 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurları artan yabancı ilgisinin etkisiyle yatay seyrini sürdürüyor.



Dolar/TL, bugün 32,17 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL ise 35,06 civarında alıcı buluyor.

Bugün iç veri gündeminde Merkez Bankası haftalık verileri izlenecek. Bankacılar, verilerin rekor yabancı girişi ve tarihte eşi görülmemiş hızda rezerv artışını teyit edeceğini söyledi.



Öncü verilere göre TCMB, yerel seçimi takip eden 1,5 ayda 42 milyar dolarlık rezerv biriktirdi. Yabancı yatırımcının geçen hafta 1.5 milyar dolar civarında TL cinsi tahvil alımı yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Katar Ekonomik Forumu kapsamında dün katıldığı oturumda, fiyat istikrarının sağlanması için hükümetin gerekli tüm adımları atmaya kararlı olduğunu vurgularken, "Enflasyonu düşürmek için sağlam bir programımız var. Dezenflasyon sürecine maliye politikası da destek verecek." ifadelerini kullandı.

Nisan ayında dolar karşısında sınırlı kazanç elde eden Dolar/TL, mayıs ayında şu ana kadar yatay bir seyir izledi.