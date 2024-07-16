Dolar kuru bugün ne kadar? (16 Temmuz 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurlarında temmuz ayındaki sınırlı yükseliş sürüyor.



Dolar/TL, güne 33 seviyesinde zirveye yakın başladı. Euro/TL ise 36 civarında işlem gördü.



Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek kabine toplantısı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak haziran ayı bütçe verileri takip edilecek.



Ayrıca asgari kurumlar vergisi düzenlemeleri içeren yasa tasarısının TBMM'ye sunulması planlanıyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına yönelik düzenlemenin de bugün TBMM Başkanlığına sunacakları vergi paketi içerisinde yer alacağını söyledi.



Cuma günü ise kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'ye ilişkin kredi notunu olası güncellemesi takip edilecek. Moody's Türkiye'yi "B3" seviyesinde pozitif görünümle değerlendiriyor.



Küresel piyasalarda ise ABD'de başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi ile Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları etkili oluyor.



Piyasalar, kasım ayında düzenlenecek başkanlık seçimlerini Trump'ın kazanması olasılığını fiyatlamaya başladı. Powell ise enflasyonun Fed'in hedefi olan yüzde 2 seviyesine sürdürülebilir şekilde gerilediğine yönelik güveni biraz artırdığını söyledi.