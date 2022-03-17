Dolar kuru bugün ne kadar? (17 Mart 2022 dolar - euro fiyatları)

Haberler 17.03.2022 - 07:34
Fed, dün akşam açıkladığı kararla 3 yıl sonra ilk kez faizi 25 baz puan artırarak 0,25-0,50 aralığına yükseltmişti.
Fed'in kararının ardından dolar, 17 Mart 2022 sabahında 14,62 lira bandında yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14,6296 lira, satış fiyatı 14,6494 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 16,1362 lira alış fiyatı, 16,1450 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
PİYASALARIN GÖZÜ MERKEZ BANKASI'NDA
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun toplantısının ardından saat 14'te faiz kararı açıklanacak.
TCMB, şubat ayında gerçekleşen toplantısında faizi yüzde 14 seviyesinde sabit tutmuştu.