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Dolar kuru bugün ne kadar? (17 Mart 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 17 Mart 2022 dolar kuru en son ne kadar oldu? Fed'in faiz artırımı kararının ardından bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Haberler 17.03.2022 - 07:34

Dolar kuru bugün ne kadar? (17 Mart 2022 dolar - euro fiyatları)

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Fed faiz kararını açıkladı (Mart 2022 Fed faiz kararı)

Fed faiz kararını açıkladı (Mart 2022 Fed faiz kararı)

Fed, dün akşam açıkladığı kararla 3 yıl sonra ilk kez faizi 25 baz puan artırarak 0,25-0,50 aralığına yükseltmişti. 

Fed'in kararının ardından dolar, 17 Mart 2022 sabahında 14,62 lira bandında yer alıyor.

Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14,6296 lira, satış fiyatı 14,6494 liradan işlem görüyor.

/TL ise aynı dakikalarda 16,1362 lira alış fiyatı, 16,1450 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

PİYASALARIN GÖZÜ MERKEZ BANKASI'NDA

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun toplantısının ardından saat 14'te faiz kararı açıklanacak.

TCMB, şubat ayında gerçekleşen toplantısında faizi yüzde 14 seviyesinde sabit tutmuştu.

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