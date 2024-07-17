Dolar kuru bugün ne kadar? (17 Temmuz 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurlarında yukarı yönlü hareket sürüyor.



Dolar/TL, bugün 33,09 seviyesinde tarihi zirvesinde alıcı buldu. Euro/TL ise 36,26'ya kadar yükselerek rekor tazeledi.



Euro, gün içerisinde dolar karşısında da değer kazandı. Euro/dolar paritesi, 1,093 ile marttan bu yana en yüksek seviyesini gördü.



Merkez Bankası rezervlerinde iyileşme devam ediyor. Toplam rezervler, 154 milyar dolara yaklaştı. Swap hariç net rezervler, 4 milyar dolar artışla 22 milyar dolara yükseldi.

KONUT FİYATLARINDA REEL DÜŞÜŞ



Konut fiyatları mayıs ayında reel olarak yüzde 15 geriledi. Üç büyükşehirde fiyatlar yükseldi ancak bu artış enflasyonun gerisinde kaldı. Türkiye genelinde 100 metrekare evin ortalama fiyatı ise 3,3 milyon lirayı aştı.



Türkiye genelinde haziran ayında 79 bin 313 konut satıldı. Satışlar geçen yılın haziran ayına göre yüzde 5,2 geriledi.



Sermaye Piyasası Kurulu, gayrimenkul yatırım fonları (GYF) için yeni bir karar aldı. Karara göre GYF'ler kendilerinin veya başkalarının geliştirdiği projelere yatırım yapabilecek.



ALMAN DEVİNDEN TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ



Alman devi Deutsche Bank, Türkiye ekonomisinde güçlü bir dezenflasyon süreci beklendiğini açıkladı.



Bankanın Ortadoğu ve Doğu Avrupa Araştırma Müdürü Wietoska, "Türkiye resesyona girmeden ekonomisini dengelemeyi başarabilirse eşsiz bir örnek olacak." dedi.



Wietoska, yıl sonu dolar/TL beklentisinin 37 olduğunu kaydetti.





Küresel piyasalarda ise ABD seçimi ve faiz indirimi odaklı bir seyir izleniyor.