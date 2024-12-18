Dolar kuru bugün ne kadar? (18 Aralık 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurları, Fed faiz kararı öncesi yatay seyretti.

Güne yükselişle başlayan Dolar/TL , 35,01 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL, 36,74 civarında el değiştiriyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 106,7 seviyesinde bulunuyor.



Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir öne çıkıyor.



Fed'in bugün politika faizini yüzde 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.



Analistler, bu akşamki toplantının gelecek döneme yönelik belirsizliklerin artması nedeniyle daha da önemli hale geldiğini kaydederek, toplantı sonrası piyasalarda oynaklığın artmasının olası olduğunu ifade etti.



Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 107,5 seviyesinin direnç, 106,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını bildirdi.