Dolar kuru bugün ne kadar? (18 Kasım 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurları haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı.



Dolar/TL, güne 34,45 civarında başladı. Euro/TL ise 36,35'ten alıcı buldu.



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, beklentilerin üzerindeki enflasyonu düşürmek için gerekirse ilave tedbir alabileceklerini söyledi.



Şimşek, cuma günü yaptığı açıklamada, "Enflasyon bizim öngördüğümüzün üzerinde seyrediyor. Dolayısıyla, enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmek için gereken ilave tedbirleri almak zorundayız, alacağız." dedi.



Bakan Şimşek, bütçe imkânlarına göre belki yeni yılda klasik artışlarda farklı bir değerlendirmeye gidebileceklerini ifade etti.



Bu haftanın öne çıkan iç gündem maddesi 21 Kasım'daki Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı olacak. Piyasanın genel beklentisi faizlerin sabit tutulacağı yönünde.



Gecelik faiz bir aydan fazla süredir politika faizi altında kalarak cuma gününü yüzde 49,18 civarında günü tamamladı. Fazla likidite yaklaşık 610 milyar lira oldu.



Küresel piyasalarda dolar, ABD seçimleri sonrası faiz indirimleri yavaşlayacak beklentisiyle belirgin değer kazandı. Dolar endeksi 106 seviyesini aşarak 2 yılın zirvesini gördü.



Bu hafta Nvidia'nın açıklayacağı bilanço yakından takip edilecek. Nvidia'nın üçüncü çeyrek bilançosu çarşamba günü açıklanacak. Şirketin hisseleri yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 200 yükseldi.



Piyasalarda Fed'in aralıkta yüzde 60 olasılıkla 25 baz puan faiz indirimine gitmesi bekleniyor. 2025 için de 77 baz puan faiz indirimi fiyatlanıyor.