ntv.com.tr

Dolar kuru bugün ne kadar? (18 Mart 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Haberler 18.03.2022 - 07:50

Dolar kuru bugün ne kadar? (18 Mart 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolarda sakin seyir sürüyor. 

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 14,70 seviyesinde bulunan dolar/TL bugün de 14,71-72 seviyelerinde bulunuyor. 

Piyasaların odaklandığı ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler doğrultusunda faiz oranlarında 25 baz puan artışa gitti ve yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti. 

TCMB ise yılın üçüncü toplantısında faiz değişikliğine gitmeyrek yüzde 14 olan politika faizi sabit bıraktı. 

Piyasalarda Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları ve Dünya genelinde Covid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

AKARYAKITTA TAVAN FİYAT UYGULANIR MI? 

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...