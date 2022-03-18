Dolar kuru bugün ne kadar? (18 Mart 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolarda sakin seyir sürüyor.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 14,70 seviyesinde bulunan dolar/TL bugün de 14,71-72 seviyelerinde bulunuyor.

Piyasaların odaklandığı ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler doğrultusunda faiz oranlarında 25 baz puan artışa gitti ve yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.

TCMB ise yılın üçüncü toplantısında faiz değişikliğine gitmeyrek yüzde 14 olan politika faizi sabit bıraktı.

Piyasalarda Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları ve Dünya genelinde Covid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

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