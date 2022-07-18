Dolar kuru bugün ne kadar? (18 Temmuz 2022 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL'de 17'nin üzerindeki seyir sürüyor. Kur bugün 17,39 seviyelerinde seyrediyor.



Euro/TL ise 17,55 seviyelerinde işlem görüyor.

FED'DEN 100 BAZ PUAN BEKLENTİSİ ARTTI

ABD enflasyonu sonrasında dolar değer kazandı. Dolar endeksi 108 puanı geçti, Euro/dolar paritesi 20 yıl sonra 1 seviyesinin altını gördü. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3 seviyesinin üzerine çıktı.

ABD Merkez Bankası (Fed) için ilk kez 100 baz puan artırım potaya girdi. 27 Temmuz toplantısı için 100 baz puanlık faiz artırımı bekleyenlerin oranı artıyor.

Bugün yurt içinde sanayi üretimi ve perakende satış verileri izlenecek, yurt dışında ABD üretici enflasyonu rakamları takip edilecek.