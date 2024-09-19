Dolar kuru bugün ne kadar? (19 Eylül 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurlarında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına odaklandı.



Kritik faiz kararı öncesinde Dolar/TL, 34 seviyesinde dalgalı seyrini sürdürdü. Euro/TL ise 37,93 bandında işlem gördü.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararının ardından bugün Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı piyasada ana gündem maddesi olarak izlenecek.



Merkez Bankası, politika faizi kararını bugün saat 14.00'te belli olacak. TCMB'nin faizi üst üste altıncı kez yüzde 50 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.



Piyasa aktörleri faiz kararına ilişkin toplantı metnindeki değişikliklere odaklanacak. Metinde yaşanabilecek olası değişikliklerden ilk faiz indiriminin zamanlaması anlaşılmaya çalışılacak.



Bugün iç gündemde TCMB faiz kararı yanısıra bankanın haftalık verileri de yer alıyor.



KÜRESEL PİYASALAR



Fed, politika faizinde 50 baz puan büyüklüğünde indirime giderek para politikasının istikrarlı şekilde gevşetilmesinin öngörüldüğü döngüyü başlattı.



Banka, 50 baz puan ile alışılmıştan büyük faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 4.75-5 aralığına çekti.



Piyasalarda da karar öncesinde faizlerin bu seviyeye indireleceğine yönelik beklentileri artmıştı.



İngiltere Merkez Bankası (BoE), bugün saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak. BoE'nin faizi yüzde 5 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.



Japonya Merkez Bankası (BOJ) ise faiz kararını yarın açıklayacak. BOJ'un politika faizini sabit tutması ancak ekimden itibaren faiz artışlarına zemin hazırlaması bekleniyor.