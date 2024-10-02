Dolar kuru bugün ne kadar? (2 Ekim 2024 dolar - euro fiyatları)

Ortadoğu'da artan gerilim piyasalar üzerinde baskı oluştururken, döviz kurları güne yatay başladı.



Dolar/TL artan jeopolitik gerilim ardından güne sınırlı yükselişle 34.22'li seviyelerden başladı. Euro/TL ise 37,66 seviyesinde el değiştirdi.



İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısının çatışmaların bölgeye yayılacağı endişelerini kuvvetlendirdi. Piyasalarda güvenli liman varlıklara talep arttı.



Ortadoğu'da çatışmaların piyasalara etkileri yakından takip ediliyor. İç gündemde bugün Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından açıklanacak eylül ayı öncü dış ticaret verileri de izlenecek.



GÖZLER ENFLASYON RAKAMLARINDA



Eylül ayı enflasyonu yarın açıklanacak. Gözler kritik veriye çevrilirken, öncü göstergeler gelmeye devam etti.



İstanbul'un enflasyonu eylül ayında aylık bazda yüzde 3,9 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 59,18'e geriledi.



REZERVLERDE REKOR BEKLENİYOR



Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor bekleniyor.



Bankacılar, Merkez Bankası'nın net rezervlerinde yaklaşık 2,5 milyar dolar artış gerçekleştiğini hesaplıyorlar. Hesaplamalara göre toplam rezerv ise 1 milyar dolar artışla 157,5 milyar dolar ile yeni rekora ulaşacak.