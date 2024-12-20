Dolar kuru bugün ne kadar? (20 Aralık 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurlarında yukarı yönlü seyir sürüyor.



Dolar/TL, yüzde 0,28 artışla 35,1864 civarında işlem gördü. Euro/TL, yüzde 0,4 yükselişle 36,6727'den el değiştirdi. Dolar endeksi ise hafif düşüşle 107,67 seviyesinde bulunuyor.



Piyasaların yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,81'den yüzde 45,28'e yükseldi. Ankette politika faizinde indirim beklentisi dikkat çekti. Katılımcılar ay sonu faiz tahminini yüzde 48,51 olarak açıkladı.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ticari kredilerde risk ağırlığını yüzde 200'den yüzde 20-100 aralığına indirdi. Karar ile bankalar, yüksek kredi notuna sahip şirketlere daha kolay kredi verebilecek.



Tüketici güven endeksi aralıkta aylık bazda yüzde 1,9 artışla 81,3 oldu. Endeks, Haziran 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.



Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerinde daha temkinli davranacağına ilişkin yönlendirmeleri, satış baskısının güçlü kalmasına neden olurken, makroekonomik verilerden alınan sinyaller de fiyatlamaları zorlaştırıyor.



ABD'de ekonominin sıcak kalmayı sürdürmesi ve başkan seçilen Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların oluşturmasından endişe edilen enflasyonist baskılar, Fed'in enflasyonla mücadelesini beklenenden daha uzun sürede tamamlayabileceği yönünde fiyatlanıyor.