Dolar kuru bugün ne kadar? (20 Haziran 2024 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL, Kurban Bayramı tatili sonrası ilk işlem gününde yükseliş kaydetti.
İki işlem gününe sahip kısa haftaya 32,55 civarında başlayan Dolar/TL, gün içerisinde yüzde 1'e yakın artışla 32,83'ü gördü.
Merkezi yönetim bütçesi mayısta 219 milyar 409 milyon lira fazla verdi. Böylece bütçede kasım ayından bu yana ilk kez fazla görüldü. Ocak-mayıs döneminde ise bütçe açığı 471 milyar 903 milyon lira oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, tüketici güven endeksi Haziran ayında yüzde 2,7 oranında azalarak 78,3 oldu.
Londra'da Chatham House düşünce kuruluşunun düzenlediği bir etkinlikte konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun gelecek yıl 10'lu seviyelere düşmesinin muhtemel olduğunu söyledi. Mali açığın kontrol altında olduğunu belirten Şimşek, "Para politikasını baştan inşa etmek biraz zaman aldı." dedi.
Vergi reform paketinde sona gelindi. Düzenleme kapsamında çok uluslu şirketler vergiye tabi tutulacak. Asgari kurumlar vergisi ile gelir vergisi resmen hayata geçirilecek.
İngiltere, İsviçre, Norveç ve Brezilya'nın merkez bankaları faiz kararlarını açıkladı. 3 ülkenin merkez bankası beklentilere paralel adımlar atarken, İsviçre'de sürpriz bir indirim geldi.
İngiltere Merkez Bankası (BoE) 4 Temmuz'ta yapılacak genel seçimler öncesinde politika faizini 16 yılın zirvesi olan yüzde 5,25'te sabit tuttu.
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