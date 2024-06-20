Dolar kuru bugün ne kadar? (20 Haziran 2024 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL, Kurban Bayramı tatili sonrası ilk işlem gününde yükseliş kaydetti.



İki işlem gününe sahip kısa haftaya 32,55 civarında başlayan Dolar/TL, gün içerisinde yüzde 1'e yakın artışla 32,83'ü gördü.



Merkezi yönetim bütçesi mayısta 219 milyar 409 milyon lira fazla verdi. Böylece bütçede kasım ayından bu yana ilk kez fazla görüldü. Ocak-mayıs döneminde ise bütçe açığı 471 milyar 903 milyon lira oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, tüketici güven endeksi Haziran ayında yüzde 2,7 oranında azalarak 78,3 oldu.

