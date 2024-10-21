Dolar kuru bugün ne kadar? (21 Ekim 2024 dolar - euro fiyatları)

Döviz kurları, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı.



Dolar/TL güne 34,25 civarında başladı. Euro/TL de 37,20'den işlem gördü.



Dış piyasalarda varlık fiyatlarına ABD'de iki hafta sonra yapılacak başkanlık seçimleri yön verirken, Türk Lirasıyatay seyrini sürdürdü. Bugün yurt içinde veri gündemi bulunmuyor.



Küresel piyasalar ABD'de başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanabileceğini fiyatlamaya başladı. Trump'ın izleyeceği vergi ve ticaret politikalarının enflasyonist olacağı, dolayısıyla ABD'de faizlerin yüksek seyredeceği tahmin edildi.



Uzmanlar, Trump'ın dış ticaret politikalarının da diğer para birimleri üzerinde baskı yaratacağını öngördü.



İLK FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?



Merkez Bankası, geçen hafta politika faizini yedinci defa yüzde 50 seviyesinde sabit tutarken, faiz indirimlerinin başlayabileceği beklentilerinde değişim getirecek bir mesaj vermedi.



Ekonomistler metinde kasım ayında bir indirime kapının tam olarak kapanmadığını ancak aralık ve ocak ayında indirim ihtimalinin daha yüksek olduğu mesajı aldılar. Yurt içi piyasalarda faiz indirimlerinin zamanlaması yakından izleniyor.



Anketler önümüzdeki birkaç ayda TCMB'nin faiz indirimlerine başlayabileceğini ve 2025 sonuna kadar en az 20 puan indirime gideceğini gösteriyor.