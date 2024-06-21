Dolar kuru bugün ne kadar? (21 Haziran 2024 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL, Kurban Bayramı tatili sonrası küresel gelişmelerin etkisiyle yönünü yukarı çevirdi.



İki işlem gününe sahip kısa haftaya 32,55 civarında başlayan Dolar/TL, bugün 32,83 civarında işlem gördü. Euro/TL ise 35,15 civarında alıcı buluyor.



Analistler, dolardaki yükselişin küresel gelişmelerden kaynaklandığı belirtti.



Avrupa'da merkez bankalarının gevşeme yanlısı tutumlarının etkisiyle Dolar güçlendi. Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi, 105 seviyesinin üzerine çıktı.



Analistler, TL'nin gelişmekte olan ülke para birimlerine giriş çıkışlarını benzer şekilde performans yansıtmaya yeni yeni başladığını, bunun da sağlıklı bir hareket olduğunu söyledi.



İsviçre Merkez Bankası, dün üst üste ikinci kez politika faizini düşürdü. İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini sabit tuttu ancak ağustosta faiz indirime açık kapı bıraktı.

Euro Bölgesi ekonomisinden de yavaşlama işareti geldi. İmalat ve hizmet sektörlerini değerlendiren bileşik PMI, şubattan bu yana ilk kez keskin biçimde yavaşladı.

BAKAN ŞİMŞEK LONDRA'DA YATIRIMCILARLA BULUŞTU



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in dün başlayan Londra temasları bugün de devam edecek.



Bakan Şimşek, dün Londra'da Chatham House düşünce kuruluşunun düzenlediği bir etkinlikte konuştu. Şimşek, bu toplantıda "Para politikasını baştan inşa etmek biraz zaman aldı. Şu an sürdürülebilir, güçlü dezenflasyonun eşiğindeyiz" dedi.



Şimşek, ayrıca Londra'da Deutche Bank tarafından düzenlenen toplantıda da yatırımcılarla bir araya geldi. Katılımcılar gelişmekte olan ülkeler arasında Türkiye'nin pozitif ayrıştığı yönünde görüş belirttiler.